Meteo Roma del 20-05-2019 ore 19:15

meteo Benvenuti all’appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di domani al nord cieli irregolarmente nuvolosi al mattino con possibili piogge sulla del Triveneto prima di un aumento dell’instabilità al pomeriggio la pressione temporali sono attesi su tutte le regioni salgo tempo piaciuto sul Piemonte del tempo località vede anche in serata al centro condizioni di tempo localmente instabile sulle regioni specie nelle ore di urne con piogge o pioviggini spazio sul versante tirrenico azione zone interne in esaurimento in serata con niente nuvolosi al sud isolate piogge con fenomeni Special mattina sulle coste tirreniche peninsulari al pomeriggio sulla Puglia tempo asciutto altrove con Ampi spazi di sereno tiene le ore diurne che anche le serali alternati sono con qualcuno quando temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi che in quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa