Meteo Roma del 20-05-2020 ore 19:15

meteo nuovo aggiornamento meteo Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli domani al nord spostabile soleggiato per gran parte della giornata Salvo possibilità di brevi acquazzoni sulle Alpi Sud occidentali nubi in aumento in serata ma senza fenomeni nel centro cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi al mattino che nelle ore pomeridiane e serali locali addensamenti e inizio aggiornata sull’abruzzo ma con tempo asciutto al sud e sulle Isole prima parte del giorno con molte piogge sui settori peninsulari e della Sicilia rapido miglioramento a seguire con schiarite sempre più ampie temperature stazionarie o in lieve calo nei valori minimi previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

