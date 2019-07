Meteo Roma del 20-07-2019 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi instabilità nel pomeriggio al nord Italia cieli sereni o poco nuvolosi e poi acquazzoni e temporali sulle Alpi e sugli appennini residui fenomeni in serata sull’arco Alpino Alpino asciutto nella notte su tutti i settori al centro Italia tempo stabile di mattina ma poi nel pomeriggio locale equazione temporali interesseranno i rilievi cieli sereni o poco nuvolosi sulle coste fenomeni in esaurimento in serata al Sud Italia peggioramenti nella seconda parte della giornata con locale acquazzone temporali specie sull’Appennino Ampi spazi di sereno in serata in nottata abitazioni in esaurimento temperature stazionarie o in aumento sia nei primi che in quelli massimi le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano per ulteriori dettagli wwwcentrometeoitaliano.it meteo

