Meteo Roma del 20-08-2022 ore 19:15

meteo Henry trovati l’ascolto lei previsioni del tempo per la giornata di domani al nord mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio locali acquazzoni e temporali su Alpi Prealpi Appennino settentrionale sole prevalente altrove in serata residui fenomeni in movimento verso le pianure del Triveneto tutto sulle altre regioni al centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi locali addensamenti tra Umbria e Toscana al pomeriggio isolate piogge temporali nelle zone interne del versante tirrenico per lo più soleggiato altrove in serata tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni al sud tempo stabile al mattino con sole prevalente Salvo locali piogge sulle coste tra Molise e Puglia e tra Calabria e Sicilia al pomeriggio instabilità nelle zone interne peninsulari con acquazzoni e temporali asciutto con Cieli soleggiati sui settori adriatici sulle Isole maggiori in serata qualche pioggia sulle coste tirrenichetemperature minime in aumento al centro nord stabile in calo al sud e sulle Isole maggiori macchinetta Bill in generale o metto le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa