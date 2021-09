Meteo Roma del 20-09-2021 ore 19:15

meteo bene ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino nuvolosità irregolare con isolati rovesci sulle Alpi lepontine al pomeriggio Maggiori schiarite sulle aree pianeggianti con qualche addensamento sui rilievi isolati piovaschi sulle Alpi piemontesi in serata tempo tutto asciutto con Cieli in prevalenza sereni nessuna variazione di rilievo nelle ore notturne Al centro tempo instabile al mattino specie sui versanti adriatici sereno o poco nuvoloso sulle regioni tirreniche al pomeriggio a te si rovesci sparsi tra Lazio e Umbria altrove non sono previste variazioni in serata ancora qualche pioggia sull’abruzzo Ampi spazi di sereno altrove al sud asciutto al mattino con nuvolosità irregolare tra Calabria e Sicilia prevalenza di cieli sereni sui restanti settori al pomeriggio qualche pioggia sulla Sardegna meridionale sul Molise tempo asciutto altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con qualche nube in transito temperature minime stabili in calo al centro-sud in mente altro è Massimilianoversanti tirrenici stabili o in diminuzione altrove le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa