Meteo Roma del 20-09-2022 ore 06:10

meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio attesi maggiori addensamenti sulle regioni di Nord Est ma senza fenomeni associati in serata locali precipitazioni sulle Alpi Orientali variabilità assoluta altrove al centro al mattino isolate precipitazioni Abruzzo nubi sparse e schiarite altrove al pomeriggio maggiori addensamenti tra lazio-abruzzo Ampi spazi di sereno sui restanti settori in serata cieli sereni o poco nuvolosi da segnalare solo qualche pioggia sul Lazio Sud a mattino precipitazioni tra Molise e Puglia nuvolosità alternate a schiarite altrove al pomeriggio cieli poco nuvolosi sulle regioni peninsulari Ampi spazi di sereno sulle Isole maggiori in serata ancora precipitazioni tra Molise e Puglia nessuna variazione altrove temperature minime in generale rialzo massime in calo al nord e sui settori adriatici innevamento sul resto della penisola le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

