Meteo Roma del 20-11-2019 ore 19:15

meteo al Nord nuvolosità in rapido aumento con piogge inizialmente su Liguria ed emilia-romagna hai messo insieme al resto delle regioni settentrionali nel corso della giornata localmente di moderata o forte intensità su veneziane Liguria orientale Quota neve oltre i 9200 metri localmente più in basso su conese in serata al centro molte nubi sulle regioni tirreniche con locale attività temporalesca specie sulle aree di Toscana e alto Lazio passaggi Instabili più sui settori adriatici assurdo instabilità diffusa sulla Sardegna con piogge e temporali localmente molto intensi su Sicilia e regioni peninsulari inizio di giornata buono con schiarite clima prevalentemente asciutto nel pomeriggio in serata su campania-molise ragusano siracusano temperature in aumento nei valori minimi stazionarie o in lieve calo le massime le previsioni del tempo sono a cura del centro meteometeo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa