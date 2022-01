Meteo Roma del 21-01-2022 ore 19:15

meteo al nord al mattino tempo stabile con prevalenza di cielo sereno basta in pianura padana isolate nevicate sulle Alpi centro-orientali fino a bassa quota al pomeriggio c’è di per lo più soleggiato e qualche nube in pianura padana in serata tempo asciutto comunque con nubi sparse alternate a schiarite al centro Natino precipitazioni sparse su Marche e Abruzzo con neve fino a 600-700 m asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio residui fenomeni tra Abruzzo e Lazio con neve fino a 500 metri tempo stabile in serata su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al sud Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse neve fino a 800300 metri più sulle Isole maggiori con Cieli poco nuvolosi al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata residui fenomeni tra Calabria e Sicilia con neve fino a 700 metri di quota temperature minime in calo al centro-nord e isolelieve aumento al sud massime in calo al centro-nord e Sardegna stazionaria al sud e Sicilia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa