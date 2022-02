Meteo Roma del 21-02-2022 ore 19:15

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord tempo stabile al mattino con banchi di nebbia Sul delta del Po isolate nevicate sulle Alpi di confine fino a quote collinari al pomeriggio ancora tempo asciutto con velature in transito su tutti i settori in serata si rinnovano condizioni di bel tempo con prevalenza di cieli sereni al centro cieli soleggiati al mattino su tutti i settori eccetto isolate più vicini sull’abruzzo al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con assenza di fusa di nuvolosità in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud maltempo su tutti i settori con precipitazioni sparse sereno o poco nuvoloso solo sulla Sardegna al pomeriggio non sono previsti cambiamenti del tempo con ancora piogge sparse in serata a Teso miglioramento con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso neve sui rilievi del 700 1000 metri di quota temperature minime in generale diminuzione massime stazionarie allevamento al centro nord in calo al sud le previsioni del Tema cura del Centro Italia meteo

