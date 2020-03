Meteo Roma del 21-03-2020 ore 06:10

meteo a Roberta Frascarelli nuovo aggiornamento meteo oggi nord al mattino visibilità ridotta lungo le aree Padana è confine tra Lombardia e Veneto e Romagna tra prosciutto per tutto l’arco della giornata sia sui settori Alpini dove sono attesi addensamenti al pomeriggio e sia sulle aree costiere del centro tempo buono su tutte le regioni con ampie schiarite alternata locali addensamenti più comprati lungo il crinale appenninico ma senza fenomeni di rilievo a sulle sulle isole nuvolosità in aumento sul le isole maggiori con possibili piogge in Sicilia entro le ore serali e notturne bel tempo altrove ma con Cieli questi faranno via via sempre più sporchi per l’arrivo di nuvolosità temperature attese in calo valori massimi stazionario in rialzo le minime previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa