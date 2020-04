Meteo Roma del 21-04-2020 ore 19:15

meteo ritrovati per il nuovo aggiornamento meteo in studio Roberta Frascarelli domani alle Nord migliora il tempo con ampie schiarite fin dal mattino specie sul Triveneto residue precipitazioni in Romagna Special mattino ulteriore miglioramento in serata al centro giornata di maltempo con pioggia è diffusa e pali nuvolosi o molto nuvolosi fin dal primo mattino con piogge scarse graduale miglioramento in serata e nottata a partire dalla Toscana settentrionale al sud Isola e condizioni di tempo perturbato con piogge diffuse e temporali specialmente tra il pomeriggio e la serata migliore in Sardegna dalla nottata temperature in generale diminuzione al centro-sud Italia massime in aumento al nord previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa