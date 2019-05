Meteo Roma del 21-05-2019 ore 19:15

meteo le previsioni meteo per la giornata di domani in studio Giulio Ferrigno Buonasera dalla redazione al nord cieli irregolarmente nuvolosi al mattino con pioggia associate in Liguria Veneto Friuli ed Emilia Romagna precipitazioni in intensificazione al Nord Est Alpi e Appennini al pomeriggio possibili temporali fenomeni in attenuazione in serata o nottata al centro tempo stabile al mattino e Chat Noir in Toscana con deboli piogge peggiora su tutte le regioni al pomeriggio con pioggia e specie sui settori interni fenomeni in esaurimento tra la serata e la nottata al sud giornata di bel tempo con qualche nome in transito da segnalare soltanto la possibilità di locali piogge o acquazzoni pomeridiani Molise Puglia Campania e rapido esaurimento entro la sera temperature stazionarie un leggero aumento tiene valori minimi che soprattutto in quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa