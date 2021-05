Meteo Roma del 21-05-2021 ore 19:15

meteo bene ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino con precipitazioni sparse più asciutto Sul delta del Po Al pomeriggio si rinnovano instabilità diffuse assenza di precipitazioni sull’emilia-romagna in serata avremo ancora pioggia e specie sui settori Alpini variabilità asciutta altrove al centro tempo in prevalenza asciutto nel corso della giornata al mattino qualche pioviggine sulla Toscana altrove poco nuvoloso al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità irregolare per Lazio Abruzzo Umbria e marche in serata ritegno poco nuvolosi tra Lazio e Abruzzo ancora qualche pioggia sulla Toscana al sud giornata all’insegna della stabilità alla meridione al mattino prevalenza di cieli sereni su tutti i settori poco nuvoloso tra Campania e Molise al pomeriggio soleggiato con molte aperture sulla campagna in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con qualche velatura sui settori peninsulari temperature minime in generale rialzo massime in lieve calo al Nord in aumento al centro-sud e lesono a cura del centro meteo italiano meteo

