Meteo Roma del 21-06-2021 ore 19:15

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al cieli in prevalenza sereni al mattino con locali piogge sul Piemonte al pomeriggio a te Sì temporali tra Piemonte Lombardia Triveneto ridosso dei settori Montani Ampi spazi di sereno altrove in serata residue piogge sulle Alpi occidentali non sono previste variazioni di rilievo al centro giornata del tutto stabile sulle regioni centrali al mattino locali addensamenti sulle coste toscane al pomeriggio qualche addensamento in Appennino ma senza fenomeni associati soleggiato altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile concedi del tutto sereni al sud Al mattino velature in transito su Gran parte delle regioni meridionali assenza di nuovo SITA Sud campagna Molise legna ad esempio apertura al pomeriggio con ancora qualche addensamento su Salento Calabria e Sicilia in serata senza prevalente di numerosità e ci arriva il tutto sereni temperature minime al centro-nord sulla Sardegna in rialzo al Sudmassime stazionarie o in lieve calo al centro-nord e sulle Isole maggiori in rialzo altrove le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa