Meteo Roma del 21-08-2019 ore 19:15

meteo l’appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di domani al nord tempo instabile con una pioggia di acquazzoni già al mattino sulle Alpi Prealpi alte pianure di Piemonte Lombardia possibile equazione temporali probabili su rilievi al pomeriggio nel le pianure in serata una nottata al centro altra giornata all’insegna del bel tempo con precipitazioni assenti solo al mattino e poi che nuovi al pomeriggio sui settori interni alle condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato Al mattino e poi anche al pomeriggio Qualche nuova nube in transito sulle coste tirreniche sulle zone interne e Ampi spazi di sereno nelle ore serali su tutte le regioni temperate e stazionarie o in lieve calo nei valori massimi previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa