Meteo Roma del 21-09-2019 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per il proseguo della giornata di quest’oggi al nord Italia piogge questa mattina soprattutto sul nord-est si trasferiranno sul nord-ovest alle pomeriggio fino a coinvolgere tutte le regioni settentrionali pioggia che esisteranno anche in serata in nottata Salvo un lento miglioramento sul Triveneto alle Centro Italia tempo stabile al mattino al pomeriggio prima pioggia acquazzoni su Marche ed Umbria e poi fenomeni si estenderanno su tutte le regioni tra la serata e la nottata pioggia anche intense sulle Marche sull’umbria sull’abruzzo al Sud Italia ha ancora prevalentemente asciutta e soleggiate eccetto che in Sardegna con nubi irregolari in transito e locali piogge o acquazzoni fin dal mattino in serata in nottata anche sul Molise sull’alta Puglia sulla campagnapreviste piogge temperature in diminuzione Siena valori minimi che in quelli massimi specie sulle regioni settentrionali le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

