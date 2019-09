Meteo Roma del 21-09-2019 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia bel tempo su tutte le regioni solo qualche nube in transito al mattino cieli poco nuvolosi in Piemonte sera né altrove al pomeriggio ancora cieli sereni stessa cosa anche in serata in nottata alle Centro Italia condizioni di bel tempo sole fin dal mattino in Toscana sull’umbria qualche nube in più Invece sul Lazio sull’abruzzo e sulle Marche al pomeriggio di Seregno poco nuvolosi su tutte le regioni situazione invariata anche in serata in nottata con cieli sereni al Sud Italia ultime note di instabilità sulle regioni meridionali con locali piogge o acquazzoni al mattino possibili piogge sulle regioni peninsulari al pomeriggio anche in Sardegna in Sicilia fenomeni in esaurimento in serata con il ritorno del bel tempo su tutte le regioni temperature in diminuzione specie al centro-sudle previsioni del tempo sulla cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa