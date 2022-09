Meteo Roma del 21-09-2022 ore 19:15

meteo venerdì trovati all’ascolto previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al pino cieli nuvolosi con possibili piogge isolate specie sui settori Alpini e prealpini in Romagna Ampi spazi di sereno al nord ovest al pomeriggio anche scritta in arrivo sulle regioni settentrionali ancora Rosita nord-ovest con possibili piogge isolate in serata ancora addensamenti al nord ovest sereno o poco nuvoloso altrove al centro al mattino cieli nuvolosi sul versante Adriatico con piogge sull’Appennino abruzzese Serena altrove al pomeriggio attesi acquazzoni tra Lazio Abruzzo per lo più soleggiato sulle altre regioni in serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino nuvolosità sui settori tirrenici Molise con pioggia sulla Sicilia Orientale in treno poco nuvoloso altrove al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni con piogge sulle Isole maggiori in serata ancora pioggia tra Calabria Sicilia e Sardegna ampie schiarite altrove temperature minime aumento al nord sullastabilire caro al centro sud e Sicilia massimi Generali diminuzione in tutta Italia le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa