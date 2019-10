Meteo Roma del 21-10-2019 ore 06:10

meteo appuntamento con le previsioni meteo Come sarà il tempo oggi sulla nostra penisola al nord tempo instabile c’è nelle ore di urne che in quelle serali contro gli spazi e sui settori centro-occidentali e sulle Alpi dove non si escludono locali temporali al centro giornata all’insegna del tempo asciutto con Ampi spazi di sereno sia sul versante tirrenico che su quella Adriatico al sud condizioni di generale stabilità con sole prevalente al mattino al pomeriggio Salvo qualche innocua addensamento sparso specie temperature stabili una Mentos nei valori minimi che in quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa