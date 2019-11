Meteo Roma del 21-11-2019 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord Italia tempo instabile piogge pioviggini sparse neve sulle Alpi e sugli appennini generalmente a quote medie fenomeno in intensificazione regioni occidentali della serata con fiocchi in calo sull’arco Alpino fino a 1200 metri al centro Italia generale instabilità precipitazioni sparse e soprattutto tra Toscana ed Umbria sia nelle ore diurne che in quelle serali piaciuto sul versante Adriatico ma con molte nubi a tratti anche compatte al Sud Italia cieli irregolarmente nuvolosi addensamenti consistenti alternati e locali schiarite sia nelle zone peninsulari che su quelle insulari possibili fenomeni in giornata solo sulle Isole maggiori sulla Campania stabile altrovetemperature stazionarie o in diminuzione se nei valori minimi che in quelli massimi e previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

