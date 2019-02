Meteo Roma del 22-02-2019 ore 06:10

meteo Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli Nuovo appuntamento meteo oggi Nord sole è bel tempo per tutto l’arco della giornata eccetto al mattino qualche foschia nebbia nome basta presente in pianura padana e qualche disturbo sui giornali di confine delle Alpi altoatesine centro giornata caratterizzata dal tempo stabile con Cieli poco irregolarmente nuvoloso al mattino ampie schiarite dal pomeriggio in Toscana e Lazio attenzione in serata qualche precipitazione tra Marche e Abruzzo e Molise in Appennino oltre 1300 metri di quota al sud Al mattino condizioni di tempo stabile connazionali sereni sulle Isole poco irregolarmente nuvoloso sulle regioni peninsulari dal pomeriggio aumenta l’instabilità con locali precipitazioni in Appennino ed alla sera torna il maltempo con piogge diffuse neve Appennino oltre i 1300 metri di quota temperature stazionarieal Nord in calo dal pomeriggio al Centro Sud previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa