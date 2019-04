Meteo Roma del 22-04-2019 ore 06:10

meteo con il meteo le previsioni per la giornata di oggi allarme nuvolosità irregolare con tendenza primi piatti tra sera e notte sui settori occidentali al centro molto inutile prime piogge sparse dal pomeriggio a partire da settori tirrenici 20 parti in Sardegna al sud nuvolosità irregolare piovaschi sparsi a partire dalla Sicilia e Calabria ventilazione sostenuta di Scirocco temperature stazionarie lieve calo al nord e senza variazioni di rilievo al centro Grazie per averci seguito Linea Meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa