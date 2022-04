Meteo Roma del 22-04-2022 ore 06:10

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi tempo instabile nelle ore di urne con Cieli nuvolosi piogge sparse più intensi in pianura padana neve sulle Alpi oltre 1600 2000 metri in serata residui fenomeni specie sui settori Alpini e prealpini piaciuta altrove concedi ancora nuvolosi al centro tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni con piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale in serata residui fenomeni specie sui settori interni piaciuto nella notte ma con ancora nuvolosi al sud Al mattino pioggia su Sardegna in campagna anche a carattere di rovescio o temporale variabilità assoluta altrove Ampi spazi di sereno tra Calabria e Sicilia al pomeriggio fenomeno in estinzione anche sul Molise Puglia e Basilicata in serata pioggia temporali sparsi sulle regioni peninsulari tessuto sulle Isole temperature minime lieve calo sul nord-ovest e regioni tirreniche isole maggiori stabili o in rialzo altrove Massimo età Bill il regalo al centro-sud il momento alin Sardegna le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

