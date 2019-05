Meteo Roma del 22-05-2019 ore 19:15

meteo.it l’appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di domani alle nubi sparse qualche schiarita al mattino con qualche giornata Pioggia in pianura prima che il pomeriggio si sviluppino acquazzoni e temporali anche intensi sui rilievi e sui settori centro-orientali al centro giornata all’insegna dell’instabilità pomeridiana con acquazzoni temporali sugli appennini localmente anche di forte intensità al sud. stabile sulle regioni meridionali al mattino mentre al pomeriggio sono appese precipitazioni anche a carattere di temporale specie su internet peninsulari temperature stazionarie o in leggera momento sindacato dei minimi che quelli Massimo previsioni a cura del centro meteo italiano il meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa