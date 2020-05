Meteo Roma del 22-05-2020 ore 06:10

meteo Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli nuovo aggiornamento meteo oggi alle Nord giornata all’insegna del tempo stabile È soleggiato Salvo possibilità di brevi acquazzoni sulle Alpi durante le ore pomeridiane cieli sereni specie sul Emilia Romagna e Liguria al centro il tempo cieli sereni al mattino su tutte le regioni poco nuvolosi nelle ore pomeridiane si settori appenninici e cozze di marche e Abruzzo al sud e sulle Isole soleggiato fin dalle prime ore del mattino solo innocue nubi al pomeriggio sulla Sicilia e sulla Sila temperature in lieve calo nei valori minimi in aumento i valori massimi previsioni a cura del centro meteo italiano punto centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa