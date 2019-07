Meteo Roma del 22-07-2019 ore 06:10

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo relativamente stabile su tutti i settori con ampie schiarite e cieli prevalentemente sereni o al più velati per il transito di nuovi innocue al centro bel tempo prevalente su tutte le regioni con qualche addensamento in più atteso solo sulle zone interne ma senza fenomeni di rilievo al pomeriggio assurde sulle Isole ampie schiarite cieli in prevalenza sereni ovunque Salvo addensamenti al pomeriggio tra Molise e Campania dove non sono esclusi brevi acquazzoni temperature in generale aumento da nord a sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

