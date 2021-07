Meteo Roma del 22-07-2021 ore 19:15

meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord mattino qualche pioggia tra friuli-veneto asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità su alti Appennino settentrionale con locale acquazzoni e temporali stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi migliore in serata con tempo asciutto ovunque cieli sereni o poco nuvolosi al centro tempo stabile al mattino con cieli sereni su tutte le regioni numero di te in sviluppo al pomeriggio sulla dorsale appenninica con possibilità di isolati temporali piaciuta altrove si rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto comunque in serata al sud sole prevalente al mattino e sulle Isole mentre al pomeriggio avremo sita in sviluppo sui settori interni peninsulari con qualche locale acquazzoni o temporali completamente sereno nelle isole Ampi spazi di sereno dalla serata su tutte le regionitemperature minime stabili un lieve diminuzione massime stazionarie o in lieve aumento le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano

