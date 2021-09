Meteo Roma del 22-09-2021 ore 06:10

meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio non avremo variazioni di rilievo con velature in transito e locali addensamenti al nord-est in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile prosciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio ancora bel tempo con Cieli per lo più sereni e qualche velatura sulle Adriatic in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cherry sereni o poco nuvolosi al sud Al mattino piogge sparse su Sardegna e Sicilia Orientale asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio qualche pioggia orientali di Sardegna Sicilia e sulla Calabria tempo stabile altrove migliore in serata con tempo asciutto lungo i cieli sereni o poco nuvolosi temperature minime in calo sulle regioni peninsulari e l’aumento sulle Isole massime in calo al Suddeve rialzo al centro-nord e Sardegna le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa