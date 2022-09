Meteo Roma del 22-09-2022 ore 19:15

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani nord al mattino prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi solo sul Piemonte al pomeriggio maggiori addensamenti sulle Alpi centro-orientali ma senza fenomeni di rilievo associati per lo più soleggiato altrove in serata e nottata non lo ritengo addormento su tutte le regioni deboli piogge possibili sulla Liguria al centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni al pomeriggio non sono previste variazioni con Cieli soleggiati su tutti i settori in serata e nottata ancora tempo mi lascio tutto ma con della nuvolosità medio-alta in transito al sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche addensamento sulla Sicilia al pomeriggio c’è lì per lo più soleggiato e su tutti i settori In serata ti rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi temperature minime in generale calo massime stabili o in lieve aumento sulle regioni peninsulari stavi non deve Carlo sulle Isole maggiori le previsioni del tempo sono acentro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa