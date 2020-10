Meteo Roma del 22-10-2020 ore 06:10

meteo nel ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord molte nuvole sulle regioni settentrionali con piovaschi su Piemonte e Liguria tra mattina e pomeriggio in serata in nottata ancora tempo instabile con piogge sui medesimi settori altrove ancora nuvoloso al centro tempo asciutto al mattino sulle regioni con cieli sereni o poco nuvolosi specialmente sulla Toscana tra pomeriggio e serata non sono previste variazioni sostanziali eccezione del momento di nuvolosità sulla Toscana al Sud e al mattino cieli più sereni nuvoloso sulla Sardegna tempo stabile per tutto il corso della giornata con qualche velatura in transito in serata in nottata ancora tempo asciutto ovunque temperature minime e massime stabili o in lieve aumento le previsioni del tempo sulla cura del centro meteo.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa