Meteo Roma del 23-03-2019 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani che sarà una giornata all’insegna della generale stabilità con sole prevalente al mattino e al pomeriggio Salvo qualche innocua nome sulle Alpi Orientali ci aiuteranno anche in serata in nottata con versamenti solo sul Friuli ed Alto Adige alle Centro Italia tempo stabile e soleggiato nelle ore di urne sia sul versante tirrenico che su quella Adriatico e serata in nottata tempo sempre su tutti i settori ma con qualche innocua nube in più specie sul Lazio e Toscana al Sud Italia condizioni di generale instabilità sulle regioni meridionali con Ampi spazi di sereno al mattino al pomeriggio Salvo qualche specie sulle Isole maggiori e tra Calabria e Campania anche in serata in nottata Non sono attesi fenomeni cieli sereni o poco nuvolosi temperature in lieve calo nei valori minimi al Sudtutta Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano per ulteriori dettagli www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa