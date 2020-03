Meteo Roma del 23-03-2020 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo e previsioni del tempo per la giornata di domani alle nord Italia ha molte nuvole in transito per gran parte della giornata ma con scarsi fenomeni associati perlopiù su Alpi e Appennino Quota neve in calo dai 1600 metri dal mattino film sui 600 metri della notte asciutto in serata in nottata su coste e pianure al centro Italia al mattino tempo stabile con nuvolosità in transito e locali piogge solo sull’abruzzo instabilità in aumento nel pomeriggio con locali fenomeni su Toscana Lazio Abruzzo tra la sera la notte peggioramenti sulle regioni adriatiche con neve Pino sotto i 500 metri al Sud Italia giornata all’insegna del tempo instabile con molte nuvole associato a piogge acquazzoni sparsi localmente intensi sulla Sardegna fenomeni sparsi anche in serata in nottata con neve sull’Appennino fin verso i 1000 metri temperature StarsOlivier aumento nei valori minimi specie al centro-sud e massime in calo le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa