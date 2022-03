meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino tempo stabile con sole prevalente al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con Cieli soleggiati su tutti i settori in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni Comunque non metto tra Piemonte e Liguria al mattino tempo stabile con prevalenza al centro di Cherry sereni su tutte le regioni al pomeriggio non sono previste per lezioni con Cieli soleggiati in serata si rinnovano condizioni di tempo in prevalenza sereni al sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente poco nuvoloso sulla Sardegna al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con Cieli in prevalenza soleggiato in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cielo sereno temperature minime massime stazionarie o in aumento da nord a sud le previsioni del tempo sono a cura del centroitaliano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa