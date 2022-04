Meteo Roma del 23-04-2022 ore 06:10

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi tempo instabile nelle ore di urne con Cieli nuvolosi e piogge sparse più intensi in pianura padana neve sulle Alpi oltre 1600 2000 m in serata residui fenomeni specie sui settori Alpini e prealpini piaciuta altrove concedi ancora nuvolosi al centro tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni con piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale in serata residui fenomeni specie sui settori interni piaciuto nella notte ma devi ancora nuvolosi al sud Al mattino pioggia su Sardegna in campagna anche a carattere di rovescio e temporale variabilità assoluta altrove Ampi spazi di sereno tra Calabria e Sicilia al pomeriggio fenomeno in estinzione anche sul Molise Puglia e Basilicata serata pioggia temporali sparsi sulle regioni peninsulari cresciuto sulle Isole temperature minime in lieve calo sul nord-ovest e regioni tirreniche isole maggiori stabili o in rialzo altrove massime stabili o in lieve calo al centro-sud il momentoin Sardegna le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa