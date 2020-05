Meteo Roma del 23-05-2020 ore 19:15

meteo Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli nuovo aggiornamento meteo domani Nord e al mattino nubi sparse sulle regioni settentrionali con locali piogge sulla Romagna più asciutto altrove tra pomeriggio e sera si rinnoveranno condizioni di tempo asciutto ovunque con Cieli poco o irregolarmente nuvolosi per nuovi in transito al centro nuvolosità in transito locali piogge possibili Soprattutto sulle anche più asciutto altrove nel pomeriggio instabilità in aumento che locale acquazzoni tra Lazio e Abruzzo sereno o poco nuvoloso altrove ampie schiarite ovunque dalla serata al sud tempo stabile al mattino cieli sereni O poco nuvolosi o mento degli stabilità al pomeriggio con locali acquazzoni Special su campania-molise-puglia migliore tra la sera e la notte con nuvolosità alternata Dantetemperature minime in calo al Nord in aumento al centro-sud massime in generale flessione previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa