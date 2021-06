Meteo Roma del 23-06-2021 ore 06:10

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord cieli in prevalenza sereni al mattino con addensamenti sulle regioni di nord-ovest al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge sparse anche temporali sui rilievi alpini in Piemonte in serata residue piogge sulle Alpi sul Piemonte con locali temporali asciutta con Cieli poco nuvolosi al centro al mattino cieli sereni ovunque locali addensamenti sulle coste settentrionali della Toscana al pomeriggio nuvolosità in aumento con Cieli poco nuvolosi e locali piogge in Appennino sereno Sì sì Adriatico in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cielo parzialmente nuvolosi al sud Al mattino cieli in prevalenza sereni con qualche nube su Sicilia occidentale Sardegna meridionale al pomeriggio nuvole sulle Isole maggiori ancora sereno sulle regioni peninsulari in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi temperature minime in generale diminuzione massime stazionarie le previsionisono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa