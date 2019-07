Meteo Roma del 23-07-2019 ore 06:10

meteo venerdì trovati raccolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al Nord possibile acquazzoni temporali isolati nelle ore pomeridiane con i fenomeni che si concentreranno Soprattutto sulle Alpi centro occidentali cieli sereni o poco nuvolosi sulle recettori per tutto l’arco della giornata al centro qualche nuovo innocuo al mattino soprattutto tra Toscana e Lazio mentre al pomeriggio il sole sarà prevalente sia sul versante tirrenico che su quella Adriatico in serata in nottata ora tempo stabile con cieli sereni ovunque al sud tempo stabile generalmente soleggiato sulle regioni meridionali nelle ore di urne Salvo qualche noto addensamento sulla Sardegna sulle coste tirreniche Ampi spazi di sereno serata in nottata sia sui settori peninsulari che su quelli insulari temperature stazionarie momento siano i valori minimi che in quelli massimi le previsioni del tempo sono a cura delitaliano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa