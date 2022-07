Meteo Roma del 23-07-2022 ore 19:15

meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al mattino residue piogge isolate in Friuli il sereno o poco nuvoloso altrove con addensamenti in pianura padana instabilità momento entro il pomeriggio con possibilità di acquazzoni e temporali su Alpi e Appennino settentrionale soleggiato altrove in serata tempo asciutto su tutti i settori con Cherry sereni o poco nuvolosi al centro giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni con cieli sereni al mattino e qualche addensamento sui settori interni nel pomeriggio in serata ti rinnovano condizioni di tempo asciutto pupe con cieli sereni o poco nuvolosi al sud tempo asciutto al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque numerosità informazioni alla pomeriggio nelle zone interne con acquazzone temporale in Appennino tra Calabria e Basilicata soleggiato altrove in serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi temperaturecome stabilire calo al nord Sardegna e stabili o in lieve aumento al centro-sud massimo in via Brianza al sud e nord ovest in viale Carlo sul resto d’Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa