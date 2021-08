Meteo Roma del 23-08-2021 ore 06:10

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord lunedì uggioso alla settentrione alla mattino tempo instabile con nuvolosità irregolare piogge sparse su tutti i settori più asciutto sull’arco Alpino al pomeriggio ancora nuvolosità irregolare con piogge diffuse acquazzoni specie Sul delta del Po in serata tempo più asciutto con isolate piogge sul Piemonte ed emilia-romagna sereno un po’ con l’altro al centro forte instabilità al mattino tempo stabile con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi specie su Toscana e Lazio al pomeriggio attesi temporali su Toscana Umbria Marche Appennino Abruzzo con fenomeni localmente intensi piaciuto sulle coste in serata possibili fenomeni insistenti specie tra Toscana Umbria e Marche cieli in prevalenza sereni sui settori costieri tirrenici al Sudtanto sole al mattino tempo stabile con Cieli in prevalenza sereni su tutte le regioni al pomeriggio ancora c’è lì pienamente soleggiati con qualche addensamento cumuliforme sull’Appennino meridionale in serata si rinnova in condizioni di tempo asciutto con cieli sereni ovunque le temperature minime quelle massime in lieve diminuzione al centro-nord stabili o in lieve aumento al meridione le previsioni tempo sarà a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa