Meteo Roma del 23-09-2019 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per il proseguimento della giornata di quest’oggi al nord Italia prosegue il tempo fortemente instabile Sul nord-est temporale tratti molto intensi sul Triveneto lungo i settori Alpini centro-orientali miglioramenti soltanto a partire da Ovest con Maggiori schiarite sul Piemonte Val d’Aosta e Liguria alla Centro Italia ha molte nubi soprattutto su un Lazio e Toscana sulle coste precipitazioni sparse anche a carattere di temporale più asciutto lungo il versante Adriatico al sud e sulle Isole molte nubi locali acquazzoni Si protrarranno fino a questa sera sui settori tirrenici di Calabria Campania Basilicata e Nord Est della Sicilia clima piaciuto altrove Salvo locali piovaschi sulla ovest della Sardegna temperature in generale calo al centronord più stazionario alle previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

