Meteo Roma del 23-10-2021 ore 19:15

meteo per ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino foschie e nubi basse sulle aree adiacenti alla pianura Padana maggiori spazi di sereno altrove al pomeriggio ampie schiarite su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni in serata si rinnovano condizioni di tempo stai lì con qualche velatura in transito al centro al mattino residue piogge sull’Appennino abruzzese poco nuvoloso sul resto del centro al pomeriggio tempo asciutto ovunque con delle velature in transito in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con Cieli poco nuvolosi al mattino molte nubi in transito con piogge sparse su tutte le regioni piaciuto tra Molise e Campania al pomeriggio non avremmo neanche intensi sulla Sicilia diffuse temporali sparsi tra Calabria e Sicilia variabilità asciutto altrove temperature minime in generale Carlo è il momento solo sulle Isole maggiori Nord Ovest e massime in generale diminuzione le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa