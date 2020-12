Meteo Roma del 23-12-2020 ore 06:10

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord neve nubi compatte su tutte le regioni pioviggini in Liguria al pomeriggio in serata situazione invariata con molte nubi e deboli piogge o pioviggini sulla Liguria al centro giornata all’insegna della stabilità con nubi compatte in Toscana cieli irregolarmente nuvolosi su Lazio Umbria più sole sulle macchine Abruzzo specialmente da segnalare solo deboli piogge o pioviggini su Alta Toscana al sud condizioni meteo stabili sia sulle regioni peninsulari che su quelli insulari con Cieli irregolarmente nuvolosi da segnalare solamente la possibilità di deboli piogge o pioviggini lungo le coste tirreniche durante la nottata temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

