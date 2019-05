Meteo Roma del 24-05-2019 ore 06:10

meteo siamo di nuovo appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di oggi peggiora con deboli piogge sparse tra Piemonte e Lombardia ed Emilia al mattino temporali diffusi al pomeriggio è più intensi sulle Alpi invece in Liguria lungo le coste adriatiche al centro giornata tipicamente primaverile colazione prima del mattino su tutte le regioni Salvo qualche nube in transito e temporali pomeridiani sui settori interni tempo asciutto invece lungo le coste al sud giornata all’insegna del bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e durante la seconda parte della giornata da segnalare soltanto la possibilità di locale acquazzoni o temporali pomeridiani sull’Appennino temperature in aumento cena valori minimi che in quelli massimi previsioni a cura del centro meteo il meteo

