Meteo Roma del 24-06-2019 ore 06:10

meteo per un nuovo aggiornamento meteo in studio Roberta Frascarelli oggi al nord tempo stabile per gran parte della giornata cieli sereni o poco nuvolosi su coste e pianure al pomeriggio locali acquazzoni o temporali non esclusi su Alpi centro-orientali Appennino settentrionale sennò in esaurimento alla sera sul Centro Italia condizioni di tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio alle 7 o poco nuvolosi locali piogge e temporali possibili solo sull’Appennino miglior ovunque in sera dalle nubi sparse alternate ad Ampi spazi di sereno nuvolosità in transito al mattino sulle regioni meridionali quello che le piogge sulla Calabria piaciuto altrove tra pomeriggio sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto e poi se vieni o poco nuvoloso comunque temperature minime in generale diminuzione massime in aumento al nord e lieve calo al sud previsioni a cura del centro meteo italianoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa