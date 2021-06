Meteo Roma del 24-06-2021 ore 06:10

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino a spazi di sereno con locali piogge sui settori occidentali Alpini al pomeriggio attesa instabilità sul Piemonte Valle d’Aosta Veneto e Friuli altrove condizioni meteo invariati in serata residue piogge sui medesimi settori con tendenza a graduale miglioramento al centro maltempo al mattino sul Lazio Abruzzo con sporadiche piogge specie sui rilievi cieli poco nuvolosi altrove al pomeriggio c’è lì ancora irregolarmente nuvolosi con precipitazioni risori associate in serata tempo tutto con Cieli poco nuvolosi locali spazi di sereno sulla Toscana al sud Tempo uggioso al mattino con Cieli irregolarmente nuvolosi piogge attese su Campania e Sardegna locali aperture sulla Sicilia al pomeriggio nessuna variazione dello stato del cielo con locali precipitazioni tra Calabria Basilicata e Puglia in serata tempo asciutto concedi poco irregolarmente nuvolosi temperature minime stazionarie in rialzo al centro-sud in diminuzione al nord e massime in lieve calo lesono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa