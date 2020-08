Meteo Roma del 24-08-2020 ore 19:15

meteo Enel ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord tempo in miglioramento con precipitazioni assente su tutte le regioni da segnalare soltanto la presenza di innocue nubi sulle regioni occidentali al centro giornata instabile su Marche Abruzzo con locali precipitazioni mattina al pomeriggio possibili sconfinamenti in Umbria piaciute soleggiato nel Lazio e Toscana al sud Al mattino instabile in Puglia e Molise con piogge sparse asciutto sulle restanti regioni meridionali residue precipitazioni sulla Puglia al pomeriggio con tendenza a miglioramento Comunque entro sera temperature in calo su tutte le regioni le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa