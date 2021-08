Meteo Roma del 24-08-2021 ore 06:10

meteo Enel ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord cieli in prevalenza sereni al mattino con possibili rovesci sulle Alpi piemontesi instabilità diffusa al pomeriggio Salvo detta del poi pianure del friuli-venezia Romagna dove c’è di si manterranno prevalentemente soleggiati residue piogge in serata sull’arco Alpino asciutto altrove con Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al centro tempo al mattino stabile con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi specie tra Lazio Marche Abruzzo al pomeriggio temporali sparsi con possibili fenomeni fin sulle pianure di Lazio Abruzzo Umbria in serata cieli in prevalenza poco irregolarmente nuvolosi con ancora possibili piogge sui settori appenninici al sud soleggiato alla mattina su tutti i settoritempo instabile al pomeriggio specie su Puglia aree pedemontane della Campania numero di tricolore in transito sulla Sardegna in serata migliora con Ampi spazi di sereno nessuna variazione prevista nelle ore temperature minime stabili un generale calo massime in rialzo al nord-est e sulle regioni dell’estremo Sud in diminuzione altrove le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa