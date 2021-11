Meteo Roma del 24-11-2021 ore 06:10

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi a nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio piogge in arrivo Liguria cieli ancora soleggiati sul resto del Nord in serata fenomeni in estensione a nord-ovest con neve fino a 1100 metri di altitudine al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità irregolare Ampi spazi di sereno su Umbria e Toscana al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con il tempo che si manterrà asciutto in serata in arrivo sui settori tirrenici variabilità asciutta altrove al sud Al mattino piogge sui settori orientali delle isole maggiori asciutto altrove con nuvolosità Variabile al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con pioggia ancora studi di settore in serata instabilità non in Sardegna con piogge e temporali sparsi invariato altro le temperature minime e massime in generale di tensione da nord a sud le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo

