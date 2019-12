Meteo Roma del 24-12-2019 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per il proseguimento della giornata di quest’oggi al nord Italia nubi sparse addensamenti anche compatti ma senza fenomeni alternati ed Ampi spazi di sereno possibili precipitazioni sulle Alpi di confine con la neve che cadrà generalmente tra i 1000 e i 1300 metri di quota alle Centro Italia giornata all’insegna della generale stabilita sole prevalente quest’oggi sia sul versante tirrenico e Adriatico nuvolosità in aumento dalla sera con addensamenti a tratti anche compatti ma senza fenomeni alle Sud Italia tempo stabile acquazzoni nella zona dello Stretto di Messina Ampi spazi di sereno alternati a qualche nube nelle ore serali isolate piogge solo tra Sicilia e Calabria nella notte temperature stazionarie o in calo nei valori minimi E in quelli massimi leil tempo Sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa