Meteo Roma del 24-12-2020 ore 06:10

meteo bene ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al tempo instabile al mattino con molte nubi e precipitazioni sparse localmente intense sulla Liguria al pomeriggio cieli coperti pioviggini sparse ma senza fenomeni di rilievo in serata maltempo diffuso con piogge più intense nella notte al nord-est in calo film sui 1000 metri di quota sulle Alpi al centro giornata all’insegna della nuvolosità con precipitazioni intense al mattino sull’alta Toscana più asciutto sulle regioni adriatiche al pomeriggio ancora tempo uggioso con Pioviggina Lazio Toscana e Abruzzo in serata non si verificheranno variazioni di rilievo con parziale maltempo al sud condizioni meteo generalmente stabili al mattino congeli poco irregolarmente nuvolosi al pomeriggio locali più tra Sardegna e Campania altrove variabilità asciutta in serata tempo per serramenti instabile sui medesimi settori sulle restanti zone non sono attese variazioni temperature minime in aumento in massime stazionarie o in lieve incrementole previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa